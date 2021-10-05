Üye Girişi
"Aşı olma" diyenlere inanan üniversite öğrencisi büyük pişmanlık yaşıyor - Son Dakika

"Aşı olma" diyenlere inanan üniversite öğrencisi büyük pişmanlık yaşıyor

05.10.2021 11:00

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Barış Kaya, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Barış Kaya, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kaya'nın, temmuz ayında ev kiralamak için geldiği kentte halsizlik ve yüksek ateş şikayeti ile gittiği Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Çevresindekilerin olumsuz sözlerine, kulaktan dolma bilgilere inanarak aşı olmayan Kaya, hastanede 7 gün süren tedavisinin ardından hastalığı yendi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce üniversitenin Kayalı yerleşkesinde arkadaşlarına örnek olmak için mobil aşı ekiplerine 2. doz aşısını yaptıran Kaya, AA muhabirine, aşı olmadığından dolayı çok ağır bir hastalık dönemi geçirdiğini söyledi.

Hastalık sürecini hatırlamak dahi istemediğini ifade eden Kaya, çevresinde "aşı olma" diyenlere inandığı için büyük pişmanlık yaşadığını belitti.

Hastalığın etkilerini halen hissettiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Sürekli maskemi takmama, ellerimi sık sık dezenfekte etmeme ve kurallara uymama rağmen hasta oldum. Aşımı olmamıştım. Hastanede 7 gün kaldım. Hastanede iyi bakılmama rağmen hastalığı çok ağır geçirdim. Nefes darlığı ateş, bağ ağrısı, birçok şikayetim vardı, sırt ağrılarım bir ay devam etti. Bunlar aşı olmamamdan kaynaklıydı. Çünkü aşı olsam eminim ki daha hafif atlatacaktım ya da hastalığı hissetmeyecektim."

Hastalık sürecinin zor geçtiğini aktaran Kaya, "Bana 'aşı olma' diyenler benden önce aşılarını oldu. Aşı olan arkadaşlarım arasında Kovid-19'a yakalanan bir arkadaşımı hatırlamıyorum. Devletimiz 5. dozu olun derse bundan sonra aşılarımı vurulacağım. Dışarıdaki insanların ne söylediği önemli değil, bilimin, devletimizin ne söylediği önemli." diye konuştu.

Kaya, çevresinde aşı olmak istemeyenleri de aşı olmaları yönünde yönlendirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Aşı olma diyenlere inanan üniversite öğrencisi büyük pişmanlık yaşıyor
Aşı olma diyenlere inanan üniversite öğrencisi büyük pişmanlık yaşıyor

COVIRAN Bereket, Barış Kaya, Kırklareli, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Aşı olma' diyenlere inanan üniversite öğrencisi büyük pişmanlık yaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 tepkisi: Hainlere mübah olan Türkiye'ye neden günah? 11:00 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 tepkisi: Hainlere mübah olan Türkiye'ye neden günah? HSK, 13 hakim ve savcıyı FETÖ irtibatı sebebiyle meslekten çıkartma kararı aldı 10:50 HSK, 13 hakim ve savcıyı FETÖ irtibatı sebebiyle meslekten çıkartma kararı aldı Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı 10:47 Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı 10:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Meteoroloji uyardı! 3 bölge için kar, sağanak ve fırtına geliyor 10:27 Meteoroloji uyardı! 3 bölge için kar, sağanak ve fırtına geliyor 8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu 10:10 8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz 09:59 Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi 09:36 Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi

Son Dakika Haberleri
10:52 Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı
10:47 Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
10:46 Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında 2 yıla kadar hapis istemi
10:35 Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum
10:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı
10:27 6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor
10:26 Meteoroloji uyardı! 3 bölge için kar, sağanak ve fırtına geliyor
10:25 Ucuz iPhone olarak piyasaya sürülen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı
10:18 Acil toplantı çağrısı! Ali Koç, Vitor Pereira ve Mesut Özil'in arasında geçen olaydan rahatsız oldu!
10:09 8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu
Silah tacirlerine şafak operasyonu! Kapılar kırılıp çok sayıda kişi gözaltına alındı Silah tacirlerine şafak operasyonu! Kapılar kırılıp çok sayıda kişi gözaltına alındı         
11:00
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı         
10:53
Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında 2 yıla kadar hapis istemi Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında 2 yıla kadar hapis istemi         
10:47
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor 6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor         
10:28
Ucuz iPhone olarak piyasaya sürülen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı Ucuz iPhone olarak piyasaya sürülen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı         
10:25
Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu         
10:04
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı         
09:20
Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı         
09:15
İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi         
08:04
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi         
21:53
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 11:12:38. #1.11#
SON DAKİKA: "Aşı olma" diyenlere inanan üniversite öğrencisi büyük pişmanlık yaşıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement