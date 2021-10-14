Avcılar'da musluk hırsızı cami görevlisi gelince 'karnım ağrıyor' numarası yaparak kaçtı: O anlar kamerada

Camiye giren hırsız, lavabolardaki 15 musluğu sökerek çalmaya çalıştı

Muslukları bir kenara bırakarak "karnım ağrıyor numarası" yapan hırsız, kapıyı üzerine kapatmaya çalışan görevlinin arkasından kaçtı

Hırsızlık girişimi ve hırsızın kaçtığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Avcılar'da, sabah saatlerinde camiye giren bir hırsız, lavabolardaki 15 musluğunu yerinden söktü. Yakalanacağını anlayınca muslukları bırakan hırsız "karnım ağrıyor numarası" yaparak, kapıyı üzerine kapatmaya çalışan görevlinin arkasından kaçtı. Hırsızlık girişimi ve hırsızın kaçtığı anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, Salı günü saat 09.00 sıralarında Avcılar Ambarla Mahallesi Siteler Camii'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi caminin altında bulunan tuvalet ve şadırvanın kapısını zorlayarak içeri girdi. Hırsız, şadırvandaki kadınlarla erkekler bölümündeki lavabolarda yer alan 15 musluğu söktü. Hırsız, muslukları götürmek için yanında getirdiği iki poşete doldurdu. Şadırvandan tam kaçacağı sırada, cami görevlisi Mehmet Çakır içeri girdi. Görevlinin geldiğini fark eden hırsız, içi musluk dolu poşeti önce kadınlar şadırvanına bıraktı ardından 'karnım ağrıyor' numarası yaparak, içeride başka hırsızın olduğunu söyledi. Muslukların yerinde olmadığını fark eden görevli Çakır, şahıs kaçmasın diye kapıyı kilitlemek istedi. Hırsız bu sırada muslukları bırakıp Mehmet Çakır'ın arkasından dışarı kaçtı. Yaşanan hırsızlık girişimi caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı anlatan cami görevlisi Mehmet Çakır, "Sabah geldim, kapı açılmış. İçeri girdim sonra üzerime geldi. Sonra erkek tuvaletinin oraya koştu, çıksana dışarı diyor. Ben de baktım kimseyi göremedim. Bu sefer bir çanta vardı, çantayı görünce hırsız olduğunu fark ettim. Erkekler tuvaletine baktım kimseyi göremedim. Bu sefer kapıya koştum, kapatmaya çalıştım. Hocaya haber verdim, o da arkamdan koşup kaçtı. Sonra polislere haber verdik, geldiler parmak izi falan aldılar" diye konuştu. Öte yandan 15 musluğu sökülen cami şadırvanın tadilatında 2 bin TL masrafla tadilatı yapıldı. Şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.