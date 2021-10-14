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Avustralya Seahawk helikopteri Filipin Denizi'ne zorunlu iniş yaptı - Son Dakika

Avustralya Seahawk helikopteri Filipin Denizi'ne zorunlu iniş yaptı

14.10.2021 07:47
Avustralya Seahawk helikopteri Filipin Denizi'ne zorunlu iniş yaptı

Filipin Denizi'ne zorunlu iniş yapan Avustralya Kraliyet Donanması'na ait Seahawk helikopterinde görevli 3 personel hafif yaralandı.

Filipin Denizi'ne zorunlu iniş yapan Avustralya Kraliyet Donanması'na ait Seahawk helikopterinde görevli 3 personel hafif yaralandı.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, MH-60R Seahawk tipi helikopter henüz belirlenemeyen nedenle Filipinler'in kuzeydoğusundaki denize zorunlu iniş yaptı.

Avustralya Kraliyet Donanmasına bağlı HMAS Brisbane ve HMAS Warramunga savaş gemilerinin Filipin Denizi'ndeki rutin görevleri sırasında yaşandığı belirtilen olayın ardından harekete geçen ekipler, 20 dakika içinde ulaştıkları personeli kurtardı.

Hızlı kurtarma harekatına övgüde bulunan Avustralya Donanması Komutanı Tuğamiral Mark Hammond, hafif yaralı kurtarılan personele gemide ilk yardım yapıldığını belirterek, "Bu türden bir acil durumun meydana gelmesine karşı onların (kurtarma ekiplerinin) hızlı hareket etmelerini sağlayan aldıkları özel eğitimler hava mürettebatının hayatta kalmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

Tüm MH-60R Seahawk helikopterlerinin uçuşları askıya alındı

HMAS Brisbane ve HMAS Warramunga gemilerinin, kayıp helikopterin enkazını armaya ve olayın nedenini araştırmaya devam ettiğini bildiren Tuğamiral Hammond, "Hava mürettebatının güvende olması ve helikopterin düşmesine neden olan koşulların araştırılması şu anda önceliğimizdir. Önlem olarak, MH-60R Seahawk filosunun uçuş operasyonlarını geçici olarak durdurduk." bilgisini verdi.

Filipinler'in kuzeydoğusundaki Filipin Denizi'nde olayın yaşandığı sırada MH-60R Seahawk helikopterinin, HMAS Brisbane ve HMAS Warramunga savaş gemilerinin bölgesel konuşlandırmalarının parçası olarak rutin bir uçuş gerçekleştirdiği açıklandı.

Filipinler, Avustralya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya Seahawk helikopteri Filipin Denizi'ne zorunlu iniş yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya Seahawk helikopteri Filipin Denizi'ne zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
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