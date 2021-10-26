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Jandarma bu kez ikramda bulunmak için durdurdu - Son Dakika

Jandarma bu kez ikramda bulunmak için durdurdu

26.10.2021 20:14

Jandarma bu kez ikramda bulunmak için durdurdu 'Trafikte 5 dakika mola, hayat kurtarır' sloganıyla sürücüler bilgilendirildi Sakarya'nın Karasu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 'Trafikte 5 dakika mola, hayat kurtarır' sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Jandarma bu kez ikramda bulunmak için durdurdu

'Trafikte 5 dakika mola, hayat kurtarır' sloganıyla sürücüler bilgilendirildi

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 'Trafikte 5 dakika mola, hayat kurtarır' sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında sürücülere çeşitli ikramlarda bulunuldu ve trafik kurallarına ilişkin bilgilendirici slayt izletildi.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından D-650 Karayolu'nda trafik yaşam çadırı kurularak 'Trafikte 5 dakika mola, hayat kurtarır' sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında sürücüler durdurularak kendilerinden beş dakika mola vermeleri rica edildi. Sürücülere, çeşitli ikramlarda bulunularak trafik kurallarına ilişkin bilgilendirici slayt izletildi. Gün boyu süren uygulama alanını Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Alataş, Sakarya Trafik Şube Müdürü Mete Tozlu ziyaret etti.

Bunun amacı, sürücüler arasında farkındalık oluşturmak

Uygulamaya ilişkin açıklama yapan Karasu Kaymakamı Dr. Helvacı, "Uygulama kapsamında 15 kişilik ekip içerisinde 5 ayrı grup olarak çalışmayı yürütüyorlar. Yürüttükleri çalışma doğrultusunda burada ifa edilen etkinlik, ulusal bir faaliyetin Karasu versiyonu olmayıp bizzati buradaki ilgili arkadaşlarımızın İl Jandarma Komutanlığıyla da koordineli olarak oluşturmuş oldukları bir etkinlik. Bunun amacı, sürücüler arasında farkındalık oluşturmak. 'Beş dakikalık mola, hayat kurtarır' konseptinin içerisinde yorgun bir şekilde çok uzun süre araç kullanmama hassasiyeti temelli alkol, cep telefonu, kemer başta olmak üzere diğer duyarlılıkları arttırmak amacıyla yapıldı. İlçem adına gurur duydum" dedi.

Böyle bir programın düzenlenmesi ayrıcalık olmuş

Yapılan uygulamadan çok memnun kaldığını belirten sürücü Bülent Nahya, "Bunun devamını diliyoruz. Her zaman böyle olursa tabii ki yolcularımız daha memnun kalacak. En azından bir ara mola verildi. Uyku halimizi giderdik" derken sürücü Sevim Berberoğlu ise, "Böyle bir programın düzenlenmesi ayrıcalık olmuş. Trafik ile ilgili filmini izledik. İkramlar çok güzel düşünülmüş" diye konuştu.

Jandarma bu kez ikramda bulunmak için durdurdu
Jandarma bu kez ikramda bulunmak için durdurdu
Jandarma bu kez ikramda bulunmak için durdurdu
Jandarma bu kez ikramda bulunmak için durdurdu
Jandarma bu kez ikramda bulunmak için durdurdu
Jandarma bu kez ikramda bulunmak için durdurdu
Jandarma bu kez ikramda bulunmak için durdurdu
Jandarma bu kez ikramda bulunmak için durdurdu
Jandarma bu kez ikramda bulunmak için durdurdu
Jandarma bu kez ikramda bulunmak için durdurdu
Jandarma bu kez ikramda bulunmak için durdurdu
Jandarma bu kez ikramda bulunmak için durdurdu

Hisarcık, Jandarma, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma bu kez ikramda bulunmak için durdurdu - Son Dakika


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