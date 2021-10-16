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Bakırköy'deki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bakırköy'deki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

16.10.2021 14:30
Bakırköy'deki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Bakırköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bakırköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mehmet A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil ile Murat A. yönetimindeki 34 RB 5824 plakalı otomobil, Rauf Orbay Caddesi Yeşilköy istikametinde çarpıştı.

Kazanın etkisiyle 34 RB 5824 plakalı otomobil, refüjü aşarak Zeytinburnu yönünde ilerleyen 34 CGE 329 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Murat A., Mustafa A., Sıla Öyküm D. ve Burak A. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Zeytinburnu yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Zeytinburnu, Yeşilköy, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakırköy'deki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'deki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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