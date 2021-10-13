Bangladeş'te 'Durgapuja' kutlamaları renkli görüntülerle sürüyor - Son Dakika

- Bangladeş'te 'Durgapuja' kutlamaları renkli görüntülerle sürüyor

DAKKA - Bangladeşli Hindular tarafından kutlanan 'Durgapuja' etkinliği renkli görüntülerle devam ediyor.

Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Bangladeş'te yaklaşık 20 milyon Hindu tarafından kutlanan Durgapuja'yı etkinliği 5 Ekim'den bu yana devam ediyor. Bangladeşli Hindular tarafından ülkenin farklı noktalarında kutlanan etkinlik bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Hindulara ibadet özgürlüğü sağlayan Bangladeş yönetimi, Durgapuja kutlamaları sırasında Hindular için geçici ibadethaneler açılmasına imkan tanıdı. Halkın dostça ve hoşgörü içinde yaşamasının bir örneği olarak, Bangladeşli Müslümanlar da çeşitli noktalarda sürdürülen kutlamalarda Hindulara katıldı.

Cuma günü sona ermesi beklenen etkinlik, geçtiğimiz yıl korona virüs salgınının gölgesinde kutlanmıştı. Bu sene kısıtlamaların hafifletilmesi ile birlikte etkinlik daha büyük bir coşkuyla kutlandı, daha geniş bir katılım oldu. Katılımcılar ise bu seneki kutlamaların daha bir coşkulu geçtiği konusunda hemfikir. Etkinliği kutlayanlardan Pandit Sri Uttom Kumar Ray Chowdhury, "Bu seneki kutlamalar, geçtiğimiz seneye göre çok daha rahat geçiyor. Geçtiğimiz sene etkinlik pandemi kısıtlamaları nedeniyle pek iyi geçmemişti" dedi.

Ailesi ile Durgapuja'yı kutlayan 34 yaşındaki Noyrin Sarker da "Biz bugün ailece Dugapuja'yı kutlamaya geldik. Geçtiğimiz sene Covid-19 nedeniyle gelememiştik. Bu sene her akşam erkenden çıkıp şehrin farklı noktalarındaki Durgapuja kutlamalarına katılıyoruz. Bugün buradayız, yarın başka bir yerde olacağız" diye konuştu.

Fuli Rani ise "Durgapujaya bizim için her zaman ayrı bir duygu. Geçtiğimiz sene ülkemizde çok korona virüs vakası vardı, o yüzden kutlama yapamadık. Bu sene ise çok eğleniyoruz. Geçtiğimiz sene alışveriş yapamamıştık, bu sene sınırlı da olsa alışveriş yaptık, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Shovo Chandra Shen de bu sene kutlamaların tedbirler kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, "Çok eğlenceli etkinliklerimiz var. Etkinliğin ilk gününden bu yana her geçen gün katılım artıyor. Maske kuralına uyulup uyulmadığını ve kişilerin aşı olup olmadığını kontrol ederek buraya alıyoruz" şeklinde konuştu.