Başkentte otomobiliyle park halindeki kamyona çarpan doktor hayatını kaybetti - Son Dakika

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Başkentte otomobiliyle park halindeki kamyona çarpan kadın doktor yaşamını yitirdi.

Çankaya Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'ndan Ahlatlıbel Mahallesi istikametine giden Rümeysa Berin Şen'in (25) kullandığı 38 AEK 935 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 KB 957 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hurda haline gelen araçta sıkışan Şen, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. 112 Acil Servis ekibi, Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Tıp fakültesinden yeni mezun olan Şen'in temmuz ayında Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak göreve başladığı, kazanın gece nöbetinden çıkıp otomobiliyle evine gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.

Kamyon şoförünün marketten alışveriş yapmak için aracını yol kenarına park ettiği belirtildi.

Kaza yerine gelen genç doktorun annesi ve iki kardeşi şok geçirdi, gözyaşı döktü.

Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.