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BAYRAMPAŞA'DA 2 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'DA 2 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

22.10.2021 10:01

BAYRAMPAŞA'da depoya düzenlenen baskında, kaçak yollarla ülkeye getirilen ve piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu belirtilen kaçak puro ve sigara yakalandı.

BAYRAMPAŞA'da depoya düzenlenen baskında, kaçak yollarla ülkeye getirilen ve piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu belirtilen kaçak puro ve sigara yakalandı. 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'karınca yöntemi' diye tabir edilen sistemle yurtdışından gelen otobüslerle ülkeye kaçak yolla tütün ve tütün mamulü getirildiğini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından getirilen sigaraların Bayrampaşa'da tutulduğunu belirleyen düğmeye bastı. 2 ayrı depoya dün baskın yapan polis adreslerde ve araçta 63 bin 200 puro, 5 bin 470 paket sigara, 19 bin 874 paket sigara sarma kağıdı, 2 bin 905 paket tütün, 8 bin 400 dal doldurulmuş makaron, ele geçirildi. Baskınlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, depoya yapılan baskın anı kameralara yansıdı.

BAYRAMPAŞA'DA 2 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
BAYRAMPAŞA'DA 2 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
BAYRAMPAŞA'DA 2 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
BAYRAMPAŞA'DA 2 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Ali Çağlar, Bayrampaşa, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA 2 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAYRAMPAŞA'DA 2 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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