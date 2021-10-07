Bilecik'te 2 katlı ahşap ev yandı - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Merkeze bağlı Selbükü köyünde Mustafa Avcı 'ya ait 2 katlı ahşap evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Bir bölümü ahır olarak kullanılan evdeki hayvanlar tahliye edildi.

Sosyal medya çalkalanıyor! Herkesin sorduğu tek bir soru var: Josef nerede?