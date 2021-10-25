Bitlis'te minibüste 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te minibüste yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Bitlis- Van kara yolunda uygulama gerçekleştirildi.
Durdurulan minibüste yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddia edilen sürücü Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
Kaynak: AA
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