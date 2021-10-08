Bosna Hersek'te "Doğu Türkistan" sergisi açıldı - Son Dakika

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliğince fotoğraf sergisi açıldı.

Başkentteki tarihi Başçarşı Meydanında Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) desteğiyle açılan sergide Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekilirken, Saraybosnalılar da orada yaşananlar konusunda bilgilendirildi.

Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ile Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası ise bu yıl 9-11 Ekim'de Bosna Hersek'te düzenlenecek.