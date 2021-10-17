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Britanya Müslüman Konseyi, İngiliz milletvekilinin öldürüldüğü bıçaklı saldırıyı kınadı - Son Dakika

Britanya Müslüman Konseyi, İngiliz milletvekilinin öldürüldüğü bıçaklı saldırıyı kınadı

17.10.2021 19:31
Britanya Müslüman Konseyi, İngiliz milletvekilinin öldürüldüğü bıçaklı saldırıyı kınadı

İngiltere'nin en büyük Müslüman sivil toplum platformu Britanya Müslüman Konseyi (MCB), iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili David Amess'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı kınayarak, bunun demokrasiye yönelik yapıldığını belirtti.

İngiltere'nin en büyük Müslüman sivil toplum platformu Britanya Müslüman Konseyi (MCB), iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili David Amess'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı kınayarak, bunun demokrasiye yönelik yapıldığını belirtti.

MCB Genel Sekreteri Zara Muhammed, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Daha fazla bilgi ortaya çıktıkça ve çok fazla spekülasyon devam ettikçe, MCB'nin bu soğukkanlı cinayeti mümkün olan en güçlü terimlerle kınamadaki konumu açıktır. Bu ve benzeri alçak suçların failleri, cinayetin ve masumların öldürülmesinin hiçbir haklı gerekçesi olmadığını bilmelidirler." ifadelerini kullandı.

Demokrasinin canlılığının, seçilmiş temsilcilere erişilebilirliğe bağlı olduğunu belirten Muhammed, geçen 5 yılda iki milletvekilinin görevlerini yerine getirirken öldürüldüğüne tanık olduklarını dile getirdi.

Muhammed, kamu göreviyle görevlendirilen kişilerin, güvenliklerine yönelik bu tür ciddi tehditlerle karşılaşmadan topluluklarına hizmet edebilmesi gerektiğini, bu nedenle söz konusu kişilerin güvenliğinin daha iyi sağlanması için atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Hayatını yitiren her iki milletvekilinin katillerinin, yalnızca yaşamın kutsallığını tamamen göz ardı etmekle kalmadığını, aynı zamanda toplumda bölünme yaratma arzularında da birleştiğini söyleyen Muhammed, bu kişilerin başarılı olmalarına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Zara Muhammed, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel olarak, Sir David, Müslüman toplulukların bir dostuydu. Bayram kutlamalarına ve Southend'deki Essex Jamme Camii'nin büyük açılışına katılarak, çalışmalarında camileri ve Müslüman kuruluşları desteklemek için her zaman istekliydi. Ulusal olarak, Sir David toplumda pek çoğumuzda yankı uyandıran davaları savundu. Kalplerimiz ve en derin taziyelerimiz, Sir David'in eşi ve çocuklarına, ayrıca onun yorulmak bilmeyen çalışmasıyla hayatlarına dokunan tüm ailesine, arkadaşlarına, meslektaşlarına ve toplum üyelerine gitmeye devam ediyor."

Bıçaklı saldırı

1997'den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantısı sırasında 15 Ekim'de 12.05'te (TSİ 14.05) bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.

Essex polisi, saldırı sonrası 25 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Londra Polis Teşkilatı Komiser Yardımcısı ve Terörle Mücadele Ulusal Koordinatörü Dean Haydon, olayın terörizm bağlantılı olduğunu belirtmişti.

Haydon, ilk soruşturmanın, saldırının dini aşırıcılıkla bağlantılı bir motivasyonu bulunabileceğini gösterdiğini ifade etmişti.

Ülkede 2016'da İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox, seçim bölgesi Birstall'da uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Britanya Müslüman Konseyi, İngiliz milletvekilinin öldürüldüğü bıçaklı saldırıyı kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Britanya Müslüman Konseyi, İngiliz milletvekilinin öldürüldüğü bıçaklı saldırıyı kınadı - Son Dakika
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