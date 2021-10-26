BÜ'deki gösterilerle ilgili 97 sanığın yargılandığı davada sanık savunmaları alındı - Son Dakika

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Rektörlüğüne atanmasının ardından yaşanan olaylara ilişkin 97 kişi hakkında 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 50'ye yakın tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

İddianamenin okunması ve kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Sanıklardan gazeteci olduğunu belirten Ahmet Can Sarıkaya, Boğaziçi'ndeki olayları bir süredir sosyal medyadan takip ettiğini belirterek, basın açıklamasının yapılacağı yere giderken yolda gözaltına alındığını savundu.

Hacettepe Üniversitesi öğrencisi olduğunu ifade eden sanık Ahmet Safa Ercan, Boğaziçili öğrencilerle dayanışmak için üniversiteye gittiğini kaydederek, polis tarafından, herhangi bir uyarı yapılmaksızın gözaltına alındığını öne sürdü.

Sanıklardan bazıları da uyarı yapılmadan gözaltına alındıklarını iddia ederken, kimi sanıklar ise yalnızca basın açıklaması yapmak istediklerini ileri sürdüler.

Duruşma yarın sanık savunmalarının alınmasıyla sürecek.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Şubat 2021'de bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından, sosyal medya ve basın yayın yoluyla BÜ'nün kampüs önü ve çevresinde toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması yapılması yönünde çağrılarda bulunulduğu belirtiliyor.

Beşiktaş ve Sarıyer umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından 5 Ocak'ta alınan koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yürüyüş, miting ve basın açıklaması gibi faaliyetlerin 5 Şubat'a kadar yasaklandığı ifade edilen iddianamede, bu karara istinaden eylemlere, İstanbul Valiliğince yasaklama getirildiği anlatılıyor.

İddianamede, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine eylem yapmak amacıyla 1 Şubat'ta Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde peyderpey toplanmaya başlayan bazı grupların polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak BÜ'ye doğru sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçtikleri, sonrasında polis tarafından gözaltına alındıkları kaydediliyor.

Şüpheliler hakkında tespitlere yer verilen iddianamede, 97 şüphelinin "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak suretiyle 2911 sayılı yasaya muhalefet" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.