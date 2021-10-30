Çamlıkaya'da yarım asırlık Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika

ERZURUM'un İspir ilçesinin kırsal Çamlıkaya Mahallesi'nde geleneksel hale gelen Cumhuriyet Bayramı kutlaması yoğun ilgi gördü.

İspir ilçesinin Çamlıkaya Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıldan beri Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Geçen yıl pandemi sebebiyle düzenlenemeyen kutlamaların bu yılki bölümü büyük ilgi gördü. İspir Kaymakamı Murat Acar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'un yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı kutlamalar kortej yürüyüşüyle başladı. Soğuk havaya rağmen 7'den 70'e katılımın olduğu törende yerel sanatçı Fuat Kutku söylediği türkülerle eğlendirdi. Törende 'Mustafa Kemal' başlıklı bir şiir okuyan İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun izleyenlerden büyük alkış aldı. Mahalle meydanındaki kutlamalar türküler eşliğinde çekilen halaylarla gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.