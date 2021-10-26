Cani sürücü köpeği aracın altına alarak sürükledi - Son Dakika

Başkent'te bir araç sürücüsünün yol kenarında duran köpeğin üzerine aracını bilinçli bir şekilde sürerek köpeği ezdiği görüntüler pes dedirtti.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yer alan Lalabel Mahallesinde bir araç sürücüsünün yol kenarında duran köpeğin üzerine aracını sürerek, bilinçli şekilde ezdiği görüntüler, izleyenlerin kanını dondurdu. Söz konusu görüntülerde, Lalabel içerisinde yer alan bir tarım arazisinin kenarında duran köpek, araç sürücüsünün üzerine sürmesi ve altına alarak metrelerce sürüklemesi sonucunda kanlar içerisinde kalıyor.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu görüntüler üzerine Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever'in talimatıyla araç kullanıcısı şahıs yakalanarak karakola götürüldü. Adli işlemler devam ediyor. - ANKARA