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Ceviz büyüklüğünde yağan dolu tenteyi ve masayı delip geçti - Son Dakika

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu tenteyi ve masayı delip geçti

12.10.2021 14:52
Ceviz büyüklüğünde yağan dolu tenteyi ve masayı delip geçti

Edirne'de ceviz büyüklüğünde yağan dolu iş yerinin tentesini ve masayı delip geçti.

Edirne'de ceviz büyüklüğünde yağan dolu iş yerinin tentesini ve masayı delip geçti. Edirne'nin İpsala ilçesindeki 2 köyde dolu yağışı yaklaşık 13 bin dekar hasat edilmemiş çeltik alanı zarar gördü.

Meteoroloji Trakya için gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel riskler için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından başlayan yağış Edirne'nin İpsala İlçesine bağlı bazı köylerde yerini doluya bıraktı. Sarıcali ve Balabancık köylerini dolu vurdu. Sabah karşı yağan sağanak yağış sonrası ardından doluya cevirdi.

Civar köylerde de de etkili olan dolu yağışında henüz çeltik hasadı yapılmamış arazilerinde zarar sebep oldu. Dolu yağışı sonrasında yaklaşık 13 bin dekar hasat edilmemiş çeltik tarlaları zarar gördü. Ceviz büyüklüğünde şiddetli dolu yağışı köylerde çeltiği olumsuz etkiledi. Edinilen bilgilere göre Sarıcaali köyünde yaklaşık 10 bin dekarın, Balabancık köyünde ise 3 bin dekarın zarar gördüğü öğrenildi. Sarıcaali köyü Muhtarı Hamit Korkan, sabah saatlerinde yağan dolunun çeltik tarlalarını büyük zarara uğrattığını belirtti.

(Mustafa Gülveren/İHA)

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu tenteyi ve masayı delip geçti
Ceviz büyüklüğünde yağan dolu tenteyi ve masayı delip geçti
Ceviz büyüklüğünde yağan dolu tenteyi ve masayı delip geçti
Ceviz büyüklüğünde yağan dolu tenteyi ve masayı delip geçti

İpsala, Edirne, Hasat, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ceviz büyüklüğünde yağan dolu tenteyi ve masayı delip geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ceviz büyüklüğünde yağan dolu tenteyi ve masayı delip geçti - Son Dakika
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