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Çin, 6 aylık en uzun uzay misyonuna 3 taykonot gönderdi - Son Dakika

Çin, 6 aylık en uzun uzay misyonuna 3 taykonot gönderdi

15.10.2021 21:13
Çin, 6 aylık en uzun uzay misyonuna 3 taykonot gönderdi

Çin, son yıllarda gelişen uzay programı çerçevesinde 6 ay sürecek olan en uzun insanlı uzay görevine 3 taykonotu gönderdi.

Çin, son yıllarda gelişen uzay programı çerçevesinde 6 ay sürecek olan en uzun insanlı uzay görevine 3 taykonotu gönderdi.

Üç taykonotu taşıyan Şencou-13 uzay mekiği, Long March-2F roketi tarafından yerel saatle 00.23'te fırlatıldı.

Uzay mekiğinin önümüzdeki altı saat içinde uzay istasyonunun ana Tianhe çekirdek modülüne kenetlenmesi bekleniyor.

Taykonot ekibi, Çin uzay programı için rekor 6 aylık süre boyunca yörüngede kalarak uzay istasyonunda görev yapacak.

Yeni ekipte 55 yaşındaki Cai Cigang'in yanısıra görevdeki tek kadın 41 yaşındaki Vang Yaping ve ilk uzay yolculuğunu yapan 41 yaşındaki Yı Guangfu yer alıyor.

Seferin komutanlığını üstlenecek Cai, daha önce 2008'te Dünya yörüngesini kateden "Şıncou-7" görevinde Çin adına ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren taykonot olmuştu. Cai'ye uçuşun ardından "uzay seferi kahramanı" unvanı verilmişti.

Uzay istasyonunda görevlendirilen ilk kadın taykonot

Ekibin ikinci kıdemli üyesi kadın taykonot Vang ise 2013'te Dünya yörüngesini kat eden ve uzay istasyonunun ilk prototipi niteliğindeki "Tiengong-1" modülüne demirleyen "Şıncou-10" seferine katılarak, 2012'de "Şıncou-9" görevinde yer alan Liu Yang'ın ardından, uzaya çıkan ikinci Çinli kadın olmuştu.

İlk kez uzay görevine çıkacak olan Yı ise 2010'da ikinci nesil taykonotlar grubuna katılmıştı.

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çin, Tienhı (Göksel Uyum) adı verilen istasyonun çekirdek modülünü 29 Nisan'da fırlatmıştı. Ardından 29 Mayıs'ta Tiencou-2 (Gök gemisi-2) kargo mekiği ile istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Nie Haişıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'dan oluşan ilk taykonot ekibi "Şıncou-12" mekiği ile 17 Haziran'da istasyona gönderilmişti.

"Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modüllerinin de 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için 4 insanlı sefer ve dört kargo seferi yapılması planlanıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay İstasyonu, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, 6 aylık en uzun uzay misyonuna 3 taykonot gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin, 6 aylık en uzun uzay misyonuna 3 taykonot gönderdi - Son Dakika
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