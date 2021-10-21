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Çinli Xiaomi 2024'te Elektrikli Otomobil Üreteceğini Açıkladı - Son Dakika

Çinli Xiaomi 2024'te Elektrikli Otomobil Üreteceğini Açıkladı

21.10.2021 03:24
Çinli Xiaomi 2024'te Elektrikli Otomobil Üreteceğini Açıkladı

Çin ve global piyasada önemli bir yer edinen Xiaomi, salı günü yaptığı açıklama ile elektrikli otomobil piyasasına gireceğini açıkladı. Bu durum karşısından Xiaomi hisseleri hızlı bir şekilde %5'in üzerine çıktı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun salı günü yaptığı açıklamada, Çinli akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi'nin 2024′ün ilk yarısında kendi elektrikli araçlarını seri üreteceğini açıkladı.

Bu açıklama daha sonra sosyal medya kanalları ile birçok kişiye ulaştı. Açıklamadan kısa bir süre sonra, Xiaomi'nin Hong Kong'daki hisseleri %5'in üzerine artış gösterdi.

Mart ayında Xiaomi, elektrikli otomobil yarışına girdiğini duyurdu ve önümüzdeki 10 yıl içinde bu işe 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söyledi. Geçen ay Xiaomi, elektrikli araç işletmesi Xiaomi Motors'u resmen tescil ettirdi. Şirket, Eylül ayında yaptığı açıklamada, Xiaomi Motors'un şu anda 300 çalışanı olduğunu söyledi. 1 Eylül Şirketin otomobil üretimine yönelik ilk fabrikası Pekin'in banliyösü Yizhuang'da yer alacağını açıkladı.

Çinli Xiaomi 2024'te Elektrikli Otomobil Üreteceğini Açıkladı

Çinli Xiaomi 2024'te Elektrikli Araba Üreteceğini Açıkladı

Şirket Ceo'su Lei'nin gruba liderlik edeceği biliniyor. Xiaomi elektrikli arabayı piyasayı süresinden sonra, Xiomi Ceo'si Lei Jun görevinden ayrılabileceğini bildirdi.

Ancak Çin'de rekabet bu kadar da kolay olmayacak. Çin'in elektrikli araç pazarı, yeni oyuncuların girişiyle giderek daha kalabalık hale geliyor. Çinli arama devi Baidu, Ocak ayında bağımsız bir elektrikli otomobil şirketi kurdu ve Şubat ayında bu iş için bir Ceo bulduğunu açıkladı.

Xiaomi resmi olarak, ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürdüğünde, Nio ve Xpeng gibi Çinli rakiplerinin yanı sıra Elon Musk'ın Tesla ve BYD gibi daha büyük otomobil üreticileriyle karşı karşıya gelecek.

Çin'in elektrikli araç pazarı, son birkaç yılda endüstrinin büyümesine yardımcı olan olumlu hükümet desteği aldı. Bu desteğin bir kısmı son dönemde azaltılmış olsa da, pazar hala büyüyor ve Çinli şirketler elektrikli araç üretimi konusunda yatırımlarına çok hızlı şekilde devam ediyor.

Pazar araştırma şirketi Canalys, 2021 yılın sonunda Çin'de 1,9 milyon elektrikli aracın satılacağını ve yıllık %51 büyüyeceğini tahmin ediyor. Bu rakam bile, Çinli teknoloji firmalarının iştahını kabartmış durumdadır.

Nüfus bakımından Çin piyasası iç üreticileri için ana gelir kapısıdır. Tabi bu teknoloji firmaları Çin'de ürettiği araçları ilerleyen zamanda global piyasaya da yer vereceği biliniyor.

Çinli Xiaomi 2024'te Elektrikli Otomobil Üreteceğini Açıkladı

Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Çinli Xiaomi 2024'te Elektrikli Otomobil Üreteceğini Açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çinli Xiaomi 2024'te Elektrikli Otomobil Üreteceğini Açıkladı - Son Dakika
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