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Cinni Kabus Filmi - Son Dakika

Cinni Kabus Filmi

08.10.2021 10:54
Cinni Kabus Filmi

Cinni Kabus filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cinni Kabus filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Film, sürekli kabuslarla uyanan ve babasının ölümünü aydınlatmaya çalışan Ezgi'ye cinlerin musallat olmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Yönetmen: Mehmet Kütük

Oyuncular: Cemre Cansaatçi, Çimen Çetin, Hakan Karakuş, Nizamettin Kalkan, Yusuf Delibaş

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Cinni Kabus

Yapımcı Firma: Kalem Film

Yapım Yılı: 2021

Orijinal Dili: Türkçe

Vizyon Tarihi: 08.10.2021

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Cinni Kabus Filmi

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Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Cinni Kabus Filmi - Son Dakika


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