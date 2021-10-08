Film, sürekli kabuslarla uyanan ve babasının ölümünü aydınlatmaya çalışan Ezgi'ye cinlerin musallat olmasıyla gelişen olayları anlatıyor.
Yönetmen: Mehmet Kütük
Oyuncular: Cemre Cansaatçi, Çimen Çetin, Hakan Karakuş, Nizamettin Kalkan, Yusuf Delibaş
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Cinni Kabus
Yapımcı Firma: Kalem Film
Yapım Yılı: 2021
Orijinal Dili: Türkçe
Vizyon Tarihi: 08.10.2021
Cinni Kabus Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › Sinema › Cinni Kabus Filmi - Son Dakika