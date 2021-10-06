Üye Girişi
Dağlıca şehidin kanı yerde kalmadı... Ailesi sevinç gözyaşı döktü - Son Dakika

Dağlıca şehidin kanı yerde kalmadı... Ailesi sevinç gözyaşı döktü

06.10.2021 16:49

Dağlıca şehidin kanı yerde kalmadı.

Dağlıca şehidin kanı yerde kalmadı... Ailesi sevinç gözyaşı döktü

SAMSUN - Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonla 2012 yılında Hakkari'de şehit edilen 8 askerin intikamı alındı. Şehit edilen 8 askerden biri olan Samsunlu Umut Bulut'un ailesi de haberi alınca mutluluk gözyaşı döktü.

2012 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan "Doktor Rodi" kod adlı PKK'lı terörist Özcan Yıldız, MİT operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirildi. MİT tarafından uzun süredir takip edilen terörist Özcan Yıldız'ın 2020 yılında örgüt mensuplarının tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara'da görevlendirildiği öğrenildi. Geçmişte Dağlıca saldırısına katılması nedeniyle MİT'in hedef listesinde yer alan Yıldız, özel operasyon ile etkisiz hale getirildi.

"Kanı yerde kalmayacağını biliyordum"

8 askerden biri olan Samsunlu Şehit Umut Bulut'un ailesi haber duyunca sevinçlerini dile getirdi. Şehidin annesi Gülbahar Çayıroğlu (64), "Çok mutluyum, çok seviniyorum. Allah razı olsun devletimizden. Kanı yerde kalmayacağını biliyordum. Sevincimden için titriyor. İnan ki konuşamıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan. Böyle şeyler olduğu zaman gerçekten çok gururlanıyoruz. 2 sefer oğlumun şehit olduğu yere gittim. Çok güzeldi. Kanı yerde kalmadığı için çok mutluyum. 1 yıl oldu kızımı da kanserden kaybettim. Acılarım kat kat ama dimdik ayaktayım. Yavrularım için. Bugün de daha fazla sevindim" diye konuştu.

"Ben yıllar sonra mutluluktan ağladım"

Mutluluğunu dile getiren şehidin ablası Ayşe Bulut ise "Bugün beni İhlas Haber Ajansıaradığında 'ne oluyor' dedim. Güvenlik güçlerimizin bugün güçlü çalışmaları karşısında, 9 yıl önce kardeşimi şehit eden, diğer Mehmetçiklerimizi şehit eden PKK'lının öldürüldüğü müjdesini aldım. İnanılmaz onur ve gurur verici bir durum. Ben yıllar sonra ilk defa mutluluktan ağladım. Herkesten Allah razı olsun. İnanın yıllardır 2 kardeşimin acısı kat kat olmuşken bugünkü bu sevincimizi, mutluluğumuzu hiçbir şeye değişmem. Acılarımızın üstünü bugünkü güzel haberle örttük" dedi.

Dağlıca şehidin kanı yerde kalmadı... Ailesi sevinç gözyaşı döktü
Dağlıca şehidin kanı yerde kalmadı... Ailesi sevinç gözyaşı döktü
Dağlıca şehidin kanı yerde kalmadı... Ailesi sevinç gözyaşı döktü
Dağlıca şehidin kanı yerde kalmadı... Ailesi sevinç gözyaşı döktü

Umut Bulut, Şehit, Mevla, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dağlıca şehidin kanı yerde kalmadı... Ailesi sevinç gözyaşı döktü - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 6 Ekim 2021 16:49 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 6 Ekim 2021 Byclock'un lisans sahibi Kynes'ten mahkemede şaşırtan savunma: Beni Çayçı Mehmet gibi düşünün 16:16 Byclock'un lisans sahibi Kynes'ten mahkemede şaşırtan savunma: Beni Çayçı Mehmet gibi düşünün Ölü bebeğin mezarı açıldı, babası tespit edildi! Engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra ortaya çıktı 16:13 Ölü bebeğin mezarı açıldı, babası tespit edildi! Engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra ortaya çıktı
Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti 15:53 Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız 15:37 Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi 15:33 Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi
Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum 14:47 Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak 14:30 Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak

Son Dakika Haberleri
16:49 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 6 Ekim 2021
16:27 Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar
16:14 Başkanlar ortaklık için adım attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları aynı kanalda
16:13 Ölü bebeğin mezarı açıldı, babası tespit edildi! Engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra ortaya çıktı
16:08 Mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşları içinde izledi
15:52 Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti
15:50 Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı
15:36 Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız
15:34 Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı
15:25 Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
Emre Belözoğlu, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldıza talip oldu Emre Belözoğlu, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldıza talip oldu         
16:49
Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar         
16:28
Başkanlar ortaklık için adım attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları aynı kanalda Başkanlar ortaklık için adım attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları aynı kanalda         
16:15
Uyuz böceği, kış aylarında kabus olacak! Deriyi istila edip, tüm vücudu kıpkırmızı yapıyor Uyuz böceği, kış aylarında kabus olacak! Deriyi istila edip, tüm vücudu kıpkırmızı yapıyor         
16:02
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı         
15:51
Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı         
15:34
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdı Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdı         
15:26
CHP liderinden Erdoğan'ın CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap         
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski         
13:50
Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim         
12:13
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 16:57:16. #1.13#
SON DAKİKA: Dağlıca şehidin kanı yerde kalmadı... Ailesi sevinç gözyaşı döktü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement