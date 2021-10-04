Datça'da öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti - Son Dakika

Datça ilçesinde bir grup öğrenci, ziyaret ettikleri hayvan barınağına mama bağışladı.

Öğrenciler, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla, Datça Hayvan Severler Derneği'ne ait barınağı ziyaret etti.

Öğrenciler tarafından "Bir kap mama da senden olsun" sloganıyla başlatılan kampanyada toplanan yaklaşık 300 kilogram kedi ve köpek mamasını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal eşliğinde barınağa teslim etti.

Barınak sorumlusu Nami Temeltaş, barınakta 72 köpeğin bulunduğunu, sokaktaki hasta ve yaşlı hayvanlarını da rehabilitesinin yapıldığını söyledi.

???????Temaltaş, bakım ve kısırlaştırmalarını yaptıkları hayvanları tekrar sokağa bıraktıklarını anlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ise "Hayvanı sevmek, insanı ve doğayı sevmektir. Hayvan sevgisi ile büyüyen nesiller görmek bizleri çok mutlu ediyor." dedi.