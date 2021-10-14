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Dere yatağına uçan kamyonun şoförü öldü - Son Dakika

Dere yatağına uçan kamyonun şoförü öldü

14.10.2021 12:25
Dere yatağına uçan kamyonun şoförü öldü

ESKİŞEHİR'de tomruk yüklü kamyon yaklaşık 30 metreden dere yatağına uçtu.

ESKİŞEHİR'de tomruk yüklü kamyon yaklaşık 30 metreden dere yatağına uçtu. Kazada tomruklar nedeniyle şoför kabini ezilirken, sürücü Ramazan Yıldız hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Mihalıççık ilçesi Diközü Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Yıldız yönetimindeki 71 EV 803 plakalı tomruk yüklü kamyon. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 30 metreden kuru dere yatağına uçtu. Şoför kabini tomruklarla ezilirken, Ramazan Yıldız ise hayatını kaybetti.Ramazan Yıldız'ın cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Dere yatağına uçan kamyonun şoförü öldü
Dere yatağına uçan kamyonun şoförü öldü
Dere yatağına uçan kamyonun şoförü öldü
Dere yatağına uçan kamyonun şoförü öldü

Ramazan Yıldız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dere yatağına uçan kamyonun şoförü öldü - Son Dakika


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