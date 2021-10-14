Derebucak'ta üreticiler dermason kuru fasulye üretimine yöneldi - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde şeker fasulye üreticileri, bu yıl dermason kuru fasulye üretimine yöneldi.

İlçeye bağlı Göynem Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Gülcan, Gembos Ovası'nda yaklaşık 10 yıldır şeker fasulyesi üretimi gerçekleştirdiklerini anımsattı.

İlçede şeker fasulyesi üretimi yaparken aynı zamanda markalaştıklarını ifade eden Gülcan, "Bu süre zarfında, 'Gembos' markasının patentini de aldık. Verilen desteklerle paketleme ve eleme tesislerimizi de kurduk. Ancak, geçen yıl yaşanan hastalıktan dolayı 2020 yılının ürünlerini satamadık. Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduk. Üretim yönümüzü artık dermason fasulyeye çevirdik." diye konuştu.

Gülcan, yıllık 2 bin tona yakın rekolte elde ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Verim biraz düşük ama ürüne olan talep daha fazla. Yaklaşık 40 ton civarında ekim yaptık. Rekolte olarak istediğimizi alamasak da memnunuz. İlçemizde, KOP İdaresi Başkanlığı ve belediyenin desteğiyle eleme tesisi kurduk. Fasulye yetiştiren kooperatif üyesi çiftçilerimize ürününü eleyip, paketleyip pazar imkanı sunmaya çalışıyoruz."