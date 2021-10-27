Dilek ve Taner'e sürpriz nişan töreni… - Son Dakika

Gönül Dağı,bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor.

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan Gönül Dağı'nın 30 Ekim Cumartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek yeni bölümünde neler olacak:

"Dilek ve Taner'in nikah tarihi almalarıyla evlilik işleri hız kazanmıştır. Öte yandan Halime, son zamanlarda yaşananlardan dolayı Dilek'in gönlünü almak için sürpriz bir nişan hazırlar. Halime ve Dilek arasındaki buzlar eriyecek mi?

Uçan araba için yatırımcı aramaya çıkan amcaoğulları, kasabaya bir çağrıda bulunur. Bu çağrıya tek cevap veren Selami'dir. Amcaoğulları amacına ulaşabilecek mi?

Döndü, yanlış mendili aldığını fark edince sağlık ocağına gelir ve mendili bir hemşireyebırakır. Öte tarafta Kenan da mendili ararken mendil bir şekilde ona gelmiştir. Kenan mendili getirenin kim olduğunu bulmaya çalışacaktır…

Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Ayrıca sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca ve Zümre Meğreli rol alıyor.