Diyarbakır'da 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, 12 yıl önce Kömürtaş Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili "Kan gütme saikiyle öldürme" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K'yi (50), aynı mahalledeki ikametine düzenledikleri operasyonda yakaladı.
M.S.K, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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