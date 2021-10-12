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Düzce'de sis etkili oluyor - Son Dakika

Düzce'de sis etkili oluyor

12.10.2021 10:44
Düzce'de sis etkili oluyor

Düzce'de yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Düzce'de yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul ve Mimar Sinan caddeleri ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Sis, kentin bazı yüksek kesimlerini tamamen kapladı.

Meteoroloji yetkililerine göre, hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi, akşam saatlerinden itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor.

Atatürk Bulvarı, Mimar Sinan, İstanbul, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de sis etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de sis etkili oluyor - Son Dakika
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