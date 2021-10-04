Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza uygulandı - Son Dakika

Edirne'de polis ekiplerince yapılan denetimde yaya geçidinde bekleyen vatandaşlara yol vermeyen sürücülere para cezası uygulandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Caddesi'ndeki yaya geçitlerinde denetim yaptı.
Denetimde, yaya geçidinde yaya önceliğini ihlal eden sürücülere ceza uygulandı.
Trafik ekiplerinin yaptığı 1 saatlik denetimde 12 sürücüye toplam 7 bin 824 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
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