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El Chapo'nun avukatları müebbet hapis cezasını temyize götürecek - Son Dakika

El Chapo'nun avukatları müebbet hapis cezasını temyize götürecek

25.10.2021 23:28
El Chapo'nun avukatları müebbet hapis cezasını temyize götürecek

Meksika'daki Sinaloa Karteli'nin eski lideri "El Chapo" lakaplı Joaqun Guzman'ın avukatları, El Chapo'ya verilen müebbet hapis cezasının iptali için temyiz mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

Meksika'daki Sinaloa Karteli'nin eski lideri "El Chapo" lakaplı Joaqun Guzman'ın avukatları, El Chapo'ya verilen müebbet hapis cezasının iptali için temyiz mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

Meksika'daki Sinaloa Karteli'nin eski lideri El Chapo lakaplı Joaqun Guzman'ın avukatları, kendisine Temmuz 2019'da verilen müebbet hapis cezasının iptali için temyiz mahkemesine başvuracaklarını açıkladı. El Chapo'nun avukatlarından Marc Fernich, müvekkilinin davası devam ettiği sırada jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilen suistimallerin araştırılması gerektiğini ifade etti. Fernich, davada henüz karar açıklanmadan önce bazı jüri üyelerinin iddianamede yer alan ancak sonrasında davadan çıkarılan cinsel istismar iddiası hakkında basından bilgi aldıklarını belirterek, bunun bazı jüri üyelerinin müvekkiline karşı olumsuz tutum takınmasına neden olduğunu ifade etti. Fernich ayrıca, müvekkilinin tutukluluğu süresince avukatlarıyla savunmasını hazırlamak için etkili bir çalışma gerçekleştiremediğini belirterek, mahkemede sunulan delillerin çoğunun geçersiz olduğunu iddia etti.

Meksika'da iki kez hapishaneden firar ederek ünlenen El Chapo, son olarak 2017 yılında yakalanmış ve ABD'ye teslim edilmişti. Temmuz 2019'da ABD'nin New York kentinde yargılanan ve uyuşturucu kaçakçılığı amacıyla organize örgüt kurmaktan suçlu bulunan El Chapo, ömür boyu ve ek olarak 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. El Chapo, şu anda ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan Supermax Hapishanesi'nde cezasını çekiyor.

(Saim Sevinç/İHA)

El Chapo'nun avukatları müebbet hapis cezasını temyize götürecek

Tam Gemi Şok Denemeleri, Temyiz, Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel El Chapo'nun avukatları müebbet hapis cezasını temyize götürecek - Son Dakika


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