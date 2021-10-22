Elazığ'da 125 bin liralık kaçak tütün ürünleri ele geçirildi - Son Dakika

Para birimleri TL'yi 6'ya katlayınca sınır ilimize akın edip ne var ne yok topladılar

Oğlunun suçunu öğrenen anne, soluğu adliye önünde aldı! Hakimden sonra bir ceza da o kesti

Elazığ'da 125 bin liralık kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, piyasa değeri 125 bin TL olan kaçak tütün ürünleri ile çay ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada bir şüphelinin gümrük kaçağı ürünler getireceği belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin malzeme getirdiği aracı belirleyen ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, piyasa değeri 125 bin TL olan gümrük kaçağı, bandrolsüz ve faturasız 250 bin adet makaron ve 520 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldığı bildirildi.