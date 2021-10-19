Epic Games 60 TL Değerinde İndirim Kuponu Dağıtıyor - Son Dakika

Epic Games Store, hesabı olan ve e-posta aboneliğine kaydolan herkese 80 TL veya üzeri herhangi bir oyun satın alımında kullanılabilen 60 TL değerinde indirim kuponu veriyor.

Epic Games daha önce buna benzer bir kampanyayı 2020 Tatil indirimlerinde yapmıştı. Otomatik tanımlanan yaklaşık 10 dolar değerinde bir kupon içeriyordu. Eğer mevcut hesabınızda e-posta aboneliğiniz açıksa kodunuz hesabınıza tanımlanmıştır, e-posta aboneliğiniz açık değilse çok basit bir şekilde açarak kuponunuzu kazanabilirsiniz.

E-posta aboneliğimi nasıl açabilirim?

Epicgames.com'da hesabınızı oluşturun veya oturum açın

İletişim ayarlarına girerek E-postalara abone olmayı işaretleyin

Bu işlemin ardınan kodunuz hesabınıza yüklenmiştir, güle güle harcayın

Bu kampanya 15 Kasım 21: 59'da sona erecektir, bu tarihe kadar kullanabilirsiniz. Epic Games'in Cadılar Bayramı indirimi 1 Kasım'a kadar devam ediyor, bu indirimlerle birlikte güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.