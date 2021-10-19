Erol Evgin'den "Unutama Beni" - Son Dakika

47 yılın ardından "Unutama Beni"

"Unutamadığımız anılarımıza gelsin"

Söz ve müziği Şemi Diriker'e, düzenlemesi Firuz İsmailov'a ait olan "Unutama Beni" isimli şarkı ile ilgili Erol Evgin; "Yıl 1975… Cumhuriyet tarihinin ilk kısa dönem yedek subaylığının çıktığı yıl. Sanatçı dostum Ertan Anapa ile birlikte Tuzla Piyade Okulunda yedek subay öğrenciyiz. Bir akşam okul komutanı general bizi odasına çağırdı 'Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Semih Sancar gelecek, sizin bir gece yapmanızı istiyoruz' dedi. Sanatçı arkadaşlarımızdan Esmeray'ı, davet ettik. Esmeray'ın, hiçbir bedel talep etmeden o gece bizimle birlikte sahnede olmasını hiç unutamam. Esmeray'dan, 47 yıl sonra 'Unutama Beni' şarkısını 'Sevdiklerim' albümünde kendi duygularımı katarak yorumladım. Unutamadığımız anılarımıza gelsin" dedi.