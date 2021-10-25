Esed rejimi bölgesinde yapılan zamla ev tipi tüpün fiyatı 8 kat arttı - Son Dakika

Suriye'de Beşşar Esed rejimi bölgesinde yapılan zamla ev tipi tüpün fiyatı 8 kat, sanayi tüpünün fiyatı da 5,3 kat arttı.

???????Esed rejimi, kontrol ettiği bölgelerde yaşanan tüp gaz krizini çözmek için zamlardan vazgeçmiyor.

Rejimin haber ajansı SANA, rejimin içişleri bakanlığının yeni tüp fiyatlarını açıkladığını bildirdi.

Zamların oranı ise rejimin kontrolündeki bölgelerde, yoksulluk ve açlığın pençesinde yaşam mücadelesi veren halkın yükünü daha da artıracak.

Zamlardan sonra "kotalı elektronik kartla" yapılan satışların dışında ev tipi 10 kilogramlık tüplerin 3 bin 850 Suriye lirası olan fiyatı, yaklaşık 8 kat artarak 30 bin 600 Suriye lirası oldu.

16 kilogramlık sanayi tüpünün fiyatı da 5,3 kat artarak 9 bin 200 Suriye lirasından 49 bin Suriye lirasına yükseldi.

Böylece ev tipi bir tüpün fiyatı, rejime bağlı kurumlarda çalışan personelin yaklaşık yarım maaşına tekabül edecek. Halihazırda Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelerde kurumlarda çalışan personel, en düşük 70 bin Suriye lirası (20 dolar) maaş alıyor.

SANA haberinde, rejimin bakanlığının, ev tipi tüplerin karaborsada 100 bin Suriye lirasına satılmasının önüne geçilmesi için söz konusu kararı aldığını savundu.

Rejim, tüp satışlarını elektronik sisteme çevirmişti

Esed rejimi, Şubat 2020'de yaptığı düzenlemeyle her aileye belli bir kota ile tüp satışlarını "akıllı kart" adı verdiği elektronik sisteme çevirmişti. Ancak her bir aileye belli sürelerle yaklaşık 4 bin Suriye liralık (1,15 dolar) ev tipi tüp satan rejim kontrolündeki bölgelerdeki ailelere, son 3 aydır kartla gaz satışı yapılmıyor.

Karaborsada ise 10 kilogramlık ev tipi tüpler en az 100 bin Suriye lirasından satılıyor.

Esed rejimi, mart ortasında da tüp fiyatlılarına zam yapmıştı.

Halihazırda Şam'daki karaborsada 1 ABD doları 3 bin 500 Suriye lirasına denk geliyor.