Son dakika haber! Okul çevrelerinde yapılan asayiş uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezinde bulunan 12 farklı noktadaki okul önü, çevresi ve ana caddeler üzerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Türkiye Çocuk ve Gençlerin Korunması" amacı kapsamında kent merkezinde 12 farklı noktadaki okul çevrelerinin yanı sıra; tekel bayi, market, kahvehane, tütün satan iş yeri, oyun salonları, iddia bayi, internet kafe, park ve bahçe, metruk binalar, eğlence mekanlarını da denetledi. Toplamda 159 iş yerinde uygulama gerçekleştiren ekipler, denetim yaptığı bölgelerde şüpheli gördüğü kişi ve araçları durdurup arama yaptı. Bin 224 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutan ekipler, öğrencilere de uyarılarda bulundu.

Denetimlerde, hakkında arama kararı bulunan bir kişi ve üzerinde tabanca ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR