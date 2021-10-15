Faslı sözleşmeli öğretmenler kadro talebiyle sokağa çıktı - Son Dakika

Fas'ta yüzlerce sözleşmeli öğretmen ülkenin çeşitli kentlerinde hükümetin kadro açması talebiyle gösteri düzenledi.

AA muhabirinin bildirdiğine göre, başkent Rabat başta olmak ülkenin Sale, Kenitra, Kazablanka ve Titvan kentlerinde protesto yürüyüşü düzenleyen sözleşmeli öğretmenler, Başbakan Aziz Ahnuş liderliğindeki yeni koalisyon hükümetinden kadro talebinde bulundu.

Sözleşmeli öğretmen alımı uygulamasının geri çekilmesini isteyen göstericiler, kamuya entegre edilmeleri için çağrı yaptı.

Göstericiler protestolarında, "Özgürlük, haysiyet, toplumsal adalet" ve "Halk sözleşmeden vazgeçmek istiyor." sloganları attı.

Fas'ta 2017'de kamu çalışanlarına sağlanan emeklilik haklarından yararlanan kişi sayısını azaltmak için kamu kuruluşlarında "sözleşmeli personel çalıştırma programı" başlatmış ve bu program ilk olarak eğitim sektöründe uygulanmaya konulmuştu.

Sözleşmeli personel, emekli olduğunda kadrolu kamu çalışanlarına sağlanan haklardan yararlanamıyor.