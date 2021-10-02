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Gaziantep'te Şahinbey Kitap Günleri Fuarı açıldı - Son Dakika

Gaziantep'te Şahinbey Kitap Günleri Fuarı açıldı

02.10.2021 15:33
Gaziantep'te Şahinbey Kitap Günleri Fuarı açıldı, System.String[]

Gaziantep'te merkez Şahinbey Belediyesi ile Gaziantep ve Hasan Kalyoncu üniversiteleri tarafından düzenlenen Şahinbey Kitap Günleri Fuarı açıldı.

Gaziantep'te merkez Şahinbey Belediyesi ile Gaziantep ve Hasan Kalyoncu üniversiteleri tarafından düzenlenen Şahinbey Kitap Günleri Fuarı açıldı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali Davut Gül, kitap fuarlarının diğer etkinliklerden farklı olduğunu belirtti.

Fuarlar yoluyla yazar ve yayınevleriyle buluşmanın sağlandığını dile getiren Gül, kitap fiyatlarının da uygun olmasıyla kente heyecan geldiğini söyledi.

Gaziantep'in Türkiye'nin en iyi kitap fuarını düzenleyebileceğini kaydeden Gül, "Ben inanıyorum ki Gaziantep, bu yaptıklarıyla 10 veya 20 yıl sonranın çok daha nitelikli gençlerini yetiştirecek." dedi.

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı ve eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ise "gazi şehri" kitapla buluşturan bu etkinliği düzenleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kitabın ötelendiği, camın veya ekranın kitabın önüne geçtiği bir zamanda olunduğunu belirten Görmez, "Kitabın metaya dönüştüğü bir zamanda, 'Kitap hayattır, hayat kitaptır.' başlığı ile böyle bir etkinlik son derece önemlidir." ifadesini kullandı.

Fuara katılan öğrencilerle bir süre sohbet eden Görmez, onlara dini konularda bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, binaların kıymetli olduğunu ancak her şeyin başında insan yetiştirmenin geldiğini söyledi.

"Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Zaman ve mekan bize 'bilgi ve yeşil ekonomi' diyor. Artık şunu biliyoruz ki dünya 1,5 derece daha ısınsa torunlarımıza bırakacağımız bir dünya kalmayacak. Bizim okumamız gerekiyor. Daha da önemlisi okumaktan çıkan dersi anlamamız gerekiyor. Anladığımızı irfan ile uygulamamız gerekiyor. Uygulamadığımız bilgi yalın kalıyor. İşte o yüzden okumak bir cemre gibi gönüle dokunmaktır."

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu da fuara "Kitap hayattır, hayat kitaptır." sloganıyla başladıklarına işaret ederek, "Kitap fuarını ilk defa düzenliyoruz. 9 gün boyunca 105 yayınevi ve 28 yazarımız kitapseverlerle buluşacak. Yazarlarımız, imza günleri düzenleyecek. Amacımız, bu şehre yakışır bir şekilde nesillerin yetişmesi amacıyla kitaba yatırım yapmak, okur ile yazarları buluşturmak. Bugüne kadar 9 milyonun üzerinde kitabımızı öğrencilerimize hediye ettik. Bu şehri okumaya teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Fuara kırsal mahallelerden 50 bin öğrenci getirilecek

Fuara katılımı artırmak için kırsal mahallelerdeki 50 bin öğrenciyi fuara getireceklerini ve onlara 40 lira indirim sağlanacağını vurgulayan Tahmazoğlu, çocukların istedikleri kitabı alabileceklerini kaydetti.

Okumayı teşvik etmek amacıyla Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinin karşısına 40 bin metrekare inşaat alanıyla Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesini yapacaklarını belirten Tahmazoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Projemiz bitti ve ihalesi yapılacak. 2022 yılının sonu itibarıyla kütüphanemizi Gaziantep ve Şahinbey halkının hizmetine sunacağız. Hem normal kitaplarımız hem de dijital kütüphane olacak. 24 saat açık olacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, lisans üstü ve doktora öğrencileri için ayrı salonlarımız olacak. Bireysel ve grup çalışmalarımız olacak. Kütüphanemize gelen öğrenci, istediği bilgiye erişebilecek. İkramlarımız olacak. Kapalı ve açık otoparkı ile Gazianteplilerin uğrak yeri olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphanenin minyatürünü buraya yapmış olacağız."

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer ve Mehmet Erdoğan, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Gaziantep'te Şahinbey Kitap Günleri Fuarı açıldı
Gaziantep'te Şahinbey Kitap Günleri Fuarı açıldı

Hasan Kalyoncu, Gaziantep, Şahinbey, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Şahinbey Kitap Günleri Fuarı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Şahinbey Kitap Günleri Fuarı açıldı - Son Dakika
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