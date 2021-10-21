Geleceğin ressamlarına özel çalıştay - Son Dakika

4-12 yaş grubuna özel olarak düzenlenen Mini Resim Çalıştayı'nda, katılımcı ressamlar ve geleceğin sanatçıları bir araya geldi. Küçük katılımcılar, profesyonellerin eşliğinde hayal dünyalarının renklerini kağıtlara aktardı. Çalışmaları için çocukları kutlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi.

SERGİ AÇILACAK

Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda 18 Ekim'de başlayan etkinliğe, İzmir ve farklı şehirlerden gelen alanında uzman 10 ressam katılıyor. Çalıştay kapsamında ressamlar, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında açık havada eserlerini üretmeye devam ediyor. Vatandaşlar da çalışma alanlarında sanatçıları ziyaret ederek bir eserin yaratım sürecini yakından gözlemleyebiliyor.

Ayrıca, 2 ressam da Viyana'dan dijital bağlantı ile organizasyonda yer alıyor.

Çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapan çalıştay, yarın (22 Ekim Cuma) saat 18.00'da Hamza Rüstem Fotoğrafevi'nde açılacak sergi ile son bulacak. Sanatçıların çalıştay boyunca ortaya koyduğu eserlerin yer alacağı sergi, 7 gün boyunca ziyaret edilebilecek.