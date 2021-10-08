Gülben Ergen hayranlarıyla yarın TRT Müzik'te buluşacak - Son Dakika

Mazhar Alanson'un sunduğu "Mazhar Alanson ile" programına yarın akşam Gülben Ergen konuk olacak.

Türkiye'nin sevilen isimlerini ağırladığı ve "söylenti" olarak tanımladığı programında Alanson, şarkılarını seslendirirken, kendine has üslubu ile hatıralarını da ekranlara taşıyor.

Programda Gülben Ergen de Alanson ile sohbet ederek düet yapacak.

"Mazhar Alanson ile" programı yarın akşam saat 22.15'te TRT Müzik'te yayınlanacak.