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Haftada en az 3 gün horlayan çocuğa dikkat; uyku apnesi görülebilir - Son Dakika

Haftada en az 3 gün horlayan çocuğa dikkat; uyku apnesi görülebilir

01.11.2021 11:09
Haftada en az 3 gün horlayan çocuğa dikkat; uyku apnesi görülebilir

Basit bir horlamadan, tıkayıcı solunum tipine kadar değişiklik gösteren uyku apnesinin çocuklar için farklı sorunlara neden olabileceğine dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Hastalıkları & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ziya Bozkurt, uyarılarda bulundu.

Basit bir horlamadan, tıkayıcı solunum tipine kadar değişiklik gösteren uyku apnesinin çocuklar için farklı sorunlara neden olabileceğine dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Hastalıkları & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ziya Bozkurt, uyarılarda bulundu. Alt ıslatan ve haftada en az 3 gün horlayan çocuklara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Bozkurt, tedavinin de altta yatan nedene göre yapıldığını anlattı.

Fazla kilo, geniz eti, bademcik büyüklüğü, alerjik rinit, yüz ve kafa kemiklerindeki bozukluklar ve kas dokusundaki bozulmaların uyku apnesine neden olabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ziya Bozkurt, önemli açıklamalarda bulundu. Uyku apnesi ya da uyku bozukluklarının geniş çerçevede izlenebilecek bir hastalık grubu olduğuna vurgu yapan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi KBB Hastalıkları, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bozkurt, yapılan çalışmalara göre hastalığın çocuklarda yüzde 1-6 oranında görüldüğünü söyledi.

PREMATÜRELERDE DAHA FAZLA RASTLANIYOR

Uyku apnesinin basit bir horlama ile belirti verebileceğini dile getiren Opr. Dr. Bozkurt, "Genel olarak horlama çocuklarda yüzde 3 ila yüzde 12 oranında görülebilir. Prematürelerde uyku apnesine daha fazla rastlanıyor. Bunun sebebi solunum sisteminin hem kontrol zayıflığı hem de daha küçük olmasına bağlı. Bu çocuklar özellikle kendi yaş gruplarını yakaladıkları dönemlerde risk azalıyor" ifadelerini kullandı.

ALIŞKANLIK HALİNE GELMİŞ HORLAMAYA DİKKAT

3 ila 6 yaş arasındaki çocuklarda geniz eti ve bademcik büyümesinden kaynaklı uyku apnesinin daha sık görüldüğünü belirten Op. Dr. Ziya Bozkurt, alışkanlık haline gelmiş horlamaya dikkat edilmesi gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer bir çocuk haftada 3 günden fazla horluyorsa ve aile bunu fark ediyorsa mutlaka uyku apnesi açısından değerlendirmek gerekir. Bunun dışında uykuda nefes alırken zorlanmalar yine dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Apne, uykuda kısa süreli solunum durmalarıdır. Böyle bir durumda çocuk mutlaka uyku apnesi açısından değerlendirilmelidir. Eğer bir çocuk daha çok oturarak veya başını ve boynunu geriye atarak uyumayı tercih ediyorsa ya da gün içinde bir uyku hali varsa uyku apnesi akla gelmelidir."

YETİŞKİNLERDE DURUM FARKLI

Yetişkinler ile çocukların uyku apnesi durumlarının birbirinden farklı olduğunu dile getiren Op. Dr. Bozkurt, "Yetişkinlerde uyku apnesine bağlı olarak depresyon ve kalp problemleri, ritim bozuklukları, koroner arter hastalıkları ve hipertansiyon görüyoruz" dedi.

GELİŞİM GERİLİĞİNE NEDEN OLABİLİR

Op. Dr. Ziya Bozkurt, uyku apnesinin çocuklarda gelişim geriliğine neden olabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarda gelişim gerilikleri ve özellikle dikkat dağınıklıkları, buna bağlı olarak da okul başarısında düşmeler gözlenebilir. Özellikle çocuklarda davranış bozuklukları, hiperaktivite gibi durumlar görülebilir. Toplumda çok sık görülen alt ıslatma da uyku apnesine bağlı olabilir. Yapılan son çalışmalarda kan basıncı ve kalp üzerine ayrıca solunum hastalıkları üzerine de bir takım etkileri ortaya çıkmış durumda. Özellikle alt ıslatmaya dikkat etmek gerekir. Geniz eti ameliyatları sonrasında bazı durumlarda alt ıslatmanın düzeldiğini görebiliyoruz. Bu yüzden bu tip durumları olan hastalarda da kulak burun boğaz muayenesi yapılmasında fayda var."

TEDAVİ ALTTA YATAN NEDENE GÖRE ŞEKİLLENİR

Uyku apnesinin tedavisinin, sebeplerine bağlı yapıldığını vurgulayan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ziya Bozkurt, "Eğer tıkayıcı bir sebep varsa geniz eti ve bademcik ameliyatıyla beraber uyku apnesi de düzelebilir. Kilo problemse ve bu uyku apnesine sebep oluyorsa bu durumda çocuğun kilo vermesini öneriyoruz. Ara dönemde ise uyku apnesinin yarattığı sıkıntıları aşmak için pozitif basınç veren bir alet kullanmasını tavsiye ediyoruz. Belli bir vücut kitle endeksinin altına düştüğü zaman uyku apnesi de buna bağlıysa düzelebiliyor. Tamamen nörolojik ve kas hastalıklarıyla alakalı olduğunda ise buna bağlı tedavilerin düzenlenmesi gerekebilir. Sonuçta eğer temel sebep ortadan kaldırılabilirse uyku apnesi düzelebiliyor" diye konuştu.


- Karaköse
Haftada en az 3 gün horlayan çocuğa dikkat; uyku apnesi görülebilir
Haftada en az 3 gün horlayan çocuğa dikkat; uyku apnesi görülebilir
Haftada en az 3 gün horlayan çocuğa dikkat; uyku apnesi görülebilir
Haftada en az 3 gün horlayan çocuğa dikkat; uyku apnesi görülebilir

Yeditepe Üniversitesi, Ziya Bozkurt, Bozkurt, Kbb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haftada en az 3 gün horlayan çocuğa dikkat; uyku apnesi görülebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haftada en az 3 gün horlayan çocuğa dikkat; uyku apnesi görülebilir - Son Dakika
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