Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü

Gece saatlerinde yaşlı bir adamın yavru bir köpeği toprağa gömdüğünü fark eden bir vatandaş, toprak altından gelen cılız sesler üzerine bölgeyi kazarak hayvanı kurtardı.

CILIZ SESLER HAYAT KURTARDI

Toprağın altından gelen cılız inleme seslerini duyan vatandaş, vakit kaybetmeden elleriyle toprağı kazmaya başladı. Kısa süren çabanın ardından toprak altından çıkarılan yavru köpek, nefes almakta güçlük çekse de son anda hayatta kalmayı başardı.

"BU NASIL BİR VİCDANSIZLIK?"

Olay anına ilişkin kaydedilen görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. İzleyenleri dehşete düşüren ve büyük tepki toplayan olayın ardından binlerce vatandaş yaşanan vahşete isyan etti.

Görüntülerin altına yapılan tepki dolu yorumlardan bazıları şunlar;