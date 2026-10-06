Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü - Son Dakika
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Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü

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Gece saatlerinde yaşlı bir adam tarafından toprağa gömülen yavru köpek, toprak altından gelen cılız sesleri duyan duyarlı bir vatandaş tarafından kazılarak kurtarıldı. Dehşet anlarına ilişkin görüntüler infial yaratırken, vicdansızlığa imza atan şahsa tepki yağdı.

Gece saatlerinde yaşlı bir adamın yavru bir köpeği toprağa gömdüğünü fark eden bir vatandaş, toprak altından gelen cılız sesler üzerine bölgeyi kazarak hayvanı kurtardı.

CILIZ SESLER HAYAT KURTARDI

Toprağın altından gelen cılız inleme seslerini duyan vatandaş, vakit kaybetmeden elleriyle toprağı kazmaya başladı. Kısa süren çabanın ardından toprak altından çıkarılan yavru köpek, nefes almakta güçlük çekse de son anda hayatta kalmayı başardı.

Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü

"BU NASIL BİR VİCDANSIZLIK?"

Olay anına ilişkin kaydedilen görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. İzleyenleri dehşete düşüren ve büyük tepki toplayan olayın ardından binlerce vatandaş yaşanan vahşete isyan etti.

Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü

Görüntülerin altına yapılan tepki dolu yorumlardan bazıları şunlar; 

  • Bu nasıl bir vicdansızlık!
  • Yaşattığını yaşamadan ölme insan müsveddesi.
  • Allah belasını versin kim gömdüyse...
  • Bunu gömen bebeği de gömer çocuğu da, çok net.
  • Cahiliye devri bitti mi sandınız?
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Allah'ın gazabı ve lanetinden korkun. Zelzeleyi anlamadınız. Hükmün tek sahibi Allah'tır.Yarına bırakır yanına bırakmaz. Yakında herkes Allah'ın gazabı ve laneti görecek. 12 0 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    simdi bunu seytan yaparni? bu kadar kotu ne olabilir 1 0 Yanıtla
  • İrfan Esener İrfan Esener:
    cahiliye devrinin tillahini yasiyoruz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü - Son Dakika
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