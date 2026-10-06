İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı - Son Dakika
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İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı

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İncirlik Üssü\'nü karıştıran taciz skandalı! ABD\'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
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Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde görevli Amerikalı kadın astsubay K.S., eğlence mekanında iki kişinin tacizine uğradığını öne sürerek polise şikayette bulundu. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde görev yapan Amerikalı kadın astsubaya tacizde bulundukları öne sürülen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

EĞLENCE MEKANINDA YAKINLIK KURMAYA ÇALIŞTILAR

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi'nde meydana geldi.

İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı

İddiaya göre, 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Amerikalı Astsubay K.S., üssün çevresindeki bir eğlence mekanına gitti. Bir süre sonra 41 yaşındaki E.N. ile 47 yaşındaki Y.D., kadın astsubayla yakınlık kurmaya çalıştı.

UZAKLAŞMAK İSTERKEN TACİZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

K.S., iki kişinin yanından uzaklaşmaya çalıştığı sırada tacize uğradığını öne sürdü. Bunun üzerine İncirlik Polis Merkezi Amirliği'ne giden Amerikalı astsubay, E.N. ve Y.D.'den şikayetçi oldu.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şikayetin ardından polis ekipleri iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda E.N. ve Y.D., İncirlik Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri3. SayfaGüvenlikGüncelAdanaSon Dakika

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