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Haiti'de çeteden taleplerinin karşılanmaması halinde kaçırdığı 17 misyoneri öldürme tehdidi - Son Dakika

Haiti'de çeteden taleplerinin karşılanmaması halinde kaçırdığı 17 misyoneri öldürme tehdidi

22.10.2021 10:21
Haiti'de çeteden taleplerinin karşılanmaması halinde kaçırdığı 17 misyoneri öldürme tehdidi

Haiti'de çete, isteklerinin yerine getirilmemesi halinde kaçırdığı ABD merkezli misyoner grubun 17 üyesini öldüreceğini açıkladı.

Haiti'de çete, isteklerinin yerine getirilmemesi halinde kaçırdığı ABD merkezli misyoner grubun 17 üyesini öldüreceğini açıkladı.

Çete lideri Wilson Joseph, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, ABD'li ve Haitili yetkililere seslendi.

Joseph, taleplerinin karşılanmaması durumunda ABD'li misyonerleri infaz edeceğini duyurdu.

Yakın zamanda öldürülen çete üyelerinin intikamını alacağını vurgulayan Joseph, Haiti Başbakanı Ariel Henry ve Haiti Emniyet Genel Müdürü Leon Charles'i tehdit etti.

Söz konusu paylaşımın ardından, Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Charles'in görevden alındığı kaydedildi.

Açıklamada, demokrasi yolunda ilerlemek için asayişin korunması ve normale dönüşün sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaçırılanların 16'sının Amerikalı, 1'inin Kanadalı olduğu, her kişi için 1 milyon dolar istendiği, krizde çeteyle müzakerelerin 6'ncı gününde olduğu kaydediliyor.

Öte yandan, Haitili bir sürücünün de misyonerlerle kaçırıldığı ve toplam rakamın 18 kişi olduğu aktarıldı.

Ohio merkezli Christian Aid Ministries adlı kuruluşa göre, misyonerler Haiti'de bir yetimhane inşa ettikten sonra ABD'ye dönerken kaçırıldı.

İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezine göre, misyonerlerin kaçırılması, ekimin ilk yarısında Haiti'de kaydedilen en az 119 adam kaçırma olayından biri.

Haitili yetkili, Associated Press'e, "400 Mawozo" adlı çetenin bir üyesinin kaçırılma olayının hemen ardından Christian Aid Ministries'in bir liderini arayarak fidye talebinde bulunduğunu söyledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, misyonerlerin serbest bırakılması için FBI'ın da ABD hükümetiyle koordineli şekilde çalıştığını belirtmişti.

Psaki, hükümetin ABD vatandaşlarının Haiti'yi ziyaret etmemesi konusunda çağrıda bulunduğunu ve bu grupların fidye almak için ABD vatandaşlarını hedef aldığını bildiklerini söylemişti.

Son dönemde çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı vurgulanıyor.

Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisince geçen ay yayımlanan rapora göre, geçen yıl Haiti Ulusal Polisine en az 234 kaçırma olayı bildirilirken, 2021'in ilk 8 ayında bu rakam 328 oldu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, İnfaz, Medya, Haiti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haiti'de çeteden taleplerinin karşılanmaması halinde kaçırdığı 17 misyoneri öldürme tehdidi - Son Dakika


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