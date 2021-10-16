Hakkari'de çatı yangını - Son Dakika

Hakkari'de bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Halife Derviş Mahallesi Karayolları Altında bulunan A.E. isimli vatandaşa ait iki katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bin nedenle yangın çıktı. Durumun itfaiye ekibine bildirilmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler yangını büyümeden söndürüldü. Evin çatısında ise maddi hasar meydana geldi. - HAKKARİ