Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında 563 gram sentetik uyuşturucu, 25 uyuşturucu hap ve 51 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan T.Y. ve A.R.M. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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