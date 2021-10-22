Hizan'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi - Son Dakika

Hizan İlçe Emniyet Amirliği, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, kadınlara yönelik seminer düzenlendi.
Hizan Kültür Merkezi'nde çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde eğitim semineri gerçekleştirildi.
Seminerde konuşan Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polis memuru İbrahim Efe, uyuşturucu, madde bağımlılığı, uyuşturucuya başlama nedenleri ve bağımlılık döngüsü konularında kadınları bilgilendirdi.
Bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı seminerde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgilendirilen kadınların telefonlarına KADES uygulaması indirildi.
Emniyet ekiplerinin, "uyuşturucuya sıfır tolerans" ilkesi kapsamında uyuşturucu madde kaçakçılığı suçları ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: AA
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