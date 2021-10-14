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İBB Meclisinde Osmanlı Arşiv Külliyesindeki arazinin durumu görüşüldü - Son Dakika

İBB Meclisinde Osmanlı Arşiv Külliyesindeki arazinin durumu görüşüldü

14.10.2021 21:53
İBB Meclisinde Osmanlı Arşiv Külliyesindeki arazinin durumu görüşüldü

Kağıthane'deki Devlet Arşivleri Osmanlı Arşiv Külliyesi arazisinde yer alan ve mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait imara kapalı alan, yeniden 25 yıllığına kuruma tahsis edildi.

Kağıthane'deki Devlet Arşivleri Osmanlı Arşiv Külliyesi arazisinde yer alan ve mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait imara kapalı alan, yeniden 25 yıllığına kuruma tahsis edildi.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirilen İBB Meclisinde, Osmanlı Arşiv Külliyesinde bulunan ve mülkiyeti İBB'ye ait arazinin durumu görüşüldü.

AK Parti'nin teklifiyle meclis gündemine gelen arazinin tahsisiyle ilgili konuşan Meclis Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, külliyenin yaklaşık 10 yıldır hizmet verdiğini ve kurum arazisinde yer alan İBB'ye ait imara kapalı bölümün tahsis süresinin 2019'da dolduğunu söyledi.

Devlet Arşivlerinin, güvenlik nedeniyle duvarla çevrili yeşil alanın tahsis süresinin dolmasından önce 14 Ekim 2019'da İBB'ye sürenin uzatılması için başvuruda bulunduğunu belirten Kaynar, belediyenin kuruma tahsis için dönüş yapmadığını kaydetti.

Aradan geçen süre zarfında İBB'nin Devlet Arşivlerine 16 milyon 217 bin TL'lik ecrimisil tahakkuk ettirdiğini aktaran Kaynar, "İBB, tahsis süresinin uzatılması için meclise dosyayı sevk etmek yerine, 'madem buranın tahsis süresi doldu, fırsat bu fırsat ben buraya ecrimisil çıkartayım' anlayışına girmiş. Bu başlı başına bir ayıp. Tahsis için yapılan başvurunun üzerinden iki yıl geçmiş. İki yıldır İBB bu yazının gereğini yerine getirmemiş ve 'iki yıldır sen burayı kullanıyorsun' diye ecrimisil tahakkuk ettirmiş. Bir kamu kurumu, Osmanlı Arşivleri gibi güzide bir kuruluşumuza ecrimisil tahakkuk ettirmiş. Bu bizim devlet geleneğimizde olmayan bir usuldür. Osmanlı Arşivlerine karşı yapılmış bu hareket gerçekten çok ağır. 'Osmanlı' ifadesinden mi rahatsız oldunuz?" şeklinde konuştu.

CHP'den eleştiri

CHP'li Hukuk Komisyonu Üyesi Filiz Öztürk Çelik ise teklifin kurumdan değil de AK Partililerden gelmesine yönelik eleştiride bulundu.

Tahsis konusunda bir sıkıntı bulunmadığını dile getiren Çelik, "Tahsisi yapalım dedik ama komisyon başkanımız Muhammet Bey iki yıl tahakkuk ettirilen ecrimisilin de kaldırılması adına ek bir karar ilave etti. Meclisin bu ecrimisili kaldırma gibi bir yetkisi var mıdır? Böyle bir uygulama açıkça yasaya aykırıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da Osmanlı'nın Türk tarihinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Her iki kamu kurumunun da güzide olduğunu belirten Balyalı, "Kurumlar arasında zaman zaman böyle şeyler olur. Milli Emlak da Büyükşehir Belediyesine dünya kadar ecrimisil kesiyor. Yani hukuka göre ecrimisil kesilir. Büyükşehir Belediyesi de mülkiyetindeki tahsis süresi bitmiş olan bir yerle alakalı hukuki olarak bir süreç işletiyor." diye konuştu.

Tartışmaların ardından arazinin Devlet Arşivlerine 25 yıllığına devri oy çokluğuyla kabul edildi.

istanbul büyükşehir belediyesi, Kağıthane, İstanbul, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Meclisinde Osmanlı Arşiv Külliyesindeki arazinin durumu görüşüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Meclisinde Osmanlı Arşiv Külliyesindeki arazinin durumu görüşüldü - Son Dakika
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