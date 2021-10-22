Üye Girişi
İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

22.10.2021 11:18
İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Baycar, toplantıda yaptığı konuşmada, 11 Ağustos'ta bölgede sel felaketi yaşandığını hatırlattı.

Kurumların bütün gücüyle afete müdahale ettiğini anlatan Baycar, "Afette ulaşılamayan hiçbir yerimiz kalmadı. Eğitimi aksayan hiç bireyimiz yok. Burada mütevazı olamayacağım devletin adına, hiçbir devlet bu kadar kısa sürede böyle bir toparlama yapamaz. 20'ye yakın ülke gezmiş biri olarak söylüyorum bunu. Hiçbir ülkede böyle hızlı hareket, bakanlarımızın gelip çadırlarda kaldığı 2 ay hiçbir devlette göremezsiniz. Allah devletimize de milletimize de zeval vermesin." dedi.

Felaket sonrası gelen yardımların Türk milletinin yardımlaşma ve dayanışma kabiliyetini gösterdiğini vurgulayan Baycar, şunları kaydetti:

"Artık yardımları koyacak depolarımız kalmamıştı. Öyle durumdaydık. Çok şükür, milletimiz duyarlı, devletimiz bu konuda oldukça hassas, hızlı şekilde müdahale edip gereken şeyler yapılmış. Dolasıyla rutin programlarda da belli aksamalar ve değişmeler oldu ama onu da arkadaşlarımızla hızlı değerlendirme içinde olduk. Onları da yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Malzemeli bakımlarda gecikme oldu, onları da hayata geçireceğiz. Onlarla ilgili telafi çalışmasını hemen yaptık."

KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Baycar, köy yollarında beton veya sıcak asfalt kullanımına ağırlık vereceklerini ifade etti.

İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı
İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı
İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı
İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı
İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Köylere Hizmet Götürme Birliği, İstiklal Marşı, Kaymakamlık, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı 11:32 Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı Muş'ta aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular 11:15 Muş'ta aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek 11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi 11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir 10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor 10:24 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor
Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? 09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu 08:42 Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu

Son Dakika Haberleri
11:13 19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü
11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek
11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı
11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi
11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı
10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir
10:27 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var
10:23 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor
10:02 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar
09:56 Kaset şantajı davasına gelmeyen Benzema'nın 5 yıl hapsi isteniyor
Miralem Pjanic'dan takım arkadaşlarına moral: Galatasaray'ı yeneceğiz Miralem Pjanic'dan takım arkadaşlarına moral: Galatasaray'ı yeneceğiz         
11:35
İçişleri Bakanı Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:24
19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü 19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü         
11:13
Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı         
11:08
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var         
10:28
Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar         
10:03
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı         
07:59
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 11:38:52. #1.11#
SON DAKİKA: İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement