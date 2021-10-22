İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Baycar, toplantıda yaptığı konuşmada, 11 Ağustos'ta bölgede sel felaketi yaşandığını hatırlattı.

Kurumların bütün gücüyle afete müdahale ettiğini anlatan Baycar, "Afette ulaşılamayan hiçbir yerimiz kalmadı. Eğitimi aksayan hiç bireyimiz yok. Burada mütevazı olamayacağım devletin adına, hiçbir devlet bu kadar kısa sürede böyle bir toparlama yapamaz. 20'ye yakın ülke gezmiş biri olarak söylüyorum bunu. Hiçbir ülkede böyle hızlı hareket, bakanlarımızın gelip çadırlarda kaldığı 2 ay hiçbir devlette göremezsiniz. Allah devletimize de milletimize de zeval vermesin." dedi.

Felaket sonrası gelen yardımların Türk milletinin yardımlaşma ve dayanışma kabiliyetini gösterdiğini vurgulayan Baycar, şunları kaydetti:

"Artık yardımları koyacak depolarımız kalmamıştı. Öyle durumdaydık. Çok şükür, milletimiz duyarlı, devletimiz bu konuda oldukça hassas, hızlı şekilde müdahale edip gereken şeyler yapılmış. Dolasıyla rutin programlarda da belli aksamalar ve değişmeler oldu ama onu da arkadaşlarımızla hızlı değerlendirme içinde olduk. Onları da yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Malzemeli bakımlarda gecikme oldu, onları da hayata geçireceğiz. Onlarla ilgili telafi çalışmasını hemen yaptık."

KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Baycar, köy yollarında beton veya sıcak asfalt kullanımına ağırlık vereceklerini ifade etti.