İNEGÖL İLÇE EMİNYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TATBİKAT - Son Dakika

İNEGÖL İLÇE EMİNYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TATBİKAT

BURSA'da İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçeği aratmayan silahlı soygun tatbikatı gerçekleştirdi.

BURSA'da İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçeği aratmayan silahlı soygun tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat, Turgutalp Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi'nde başladı. Senaryo gereği; PTT'de silahlı soygun olduğu, şahısların 16BC381 plaka araç ile Çevreyolu istikametine uzaklaştıkları bilgisiyle ekipler harekete geçti. Hızla kaçan aracın peşine düşen ekipler, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde 'dur' ihtarına uymayan aracı durdurmak için yola kapan attılar. Lastikleri patlatılarak durdurulan araçtaki 2 kişi yakalandı. Drone ile havadan takip edilen tatbikat, 4 dakika sürdü.

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