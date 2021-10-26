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İSKİ "İnsani Su Hakkı" uygulamasını kaldırdı - Son Dakika

İSKİ "İnsani Su Hakkı" uygulamasını kaldırdı

26.10.2021 20:06
İSKİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), "İnsani Su Hakkı" uygulamasını kaldırdığını bildirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), "İnsani Su Hakkı" uygulamasını kaldırdığını bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Sayıştay Başkanlığının 2020 yılı İSKİ Denetim Raporu'nda "İnsani Su Hakkı" uygulamasının mevzuata aykırı olduğu ve kanuni düzenleme gerektirdiği konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, İSKİ'nin uygulamanın devamı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunduğu bildirilerek, "Bu konuda, İSKİ Yönetim Kurulunca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar söz konusu uygulamanın durdurulması yönünde karar alınmıştır." denildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı çıkarılması gerektiği savunulan açıklamada, "insani su hakkı" adı altında ücretsiz su uygulamasının yapılabilmesi için 4736 sayılı kanunda değişiklik yapılması gerektiği kaydedildi.

"Gizli şekilde yüzde 20 daha zam"

İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar, karara ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 7 Eylül 2021'de yapılan Olağanüstü İSKİ Genel Kurulunda, "İnsani Su Hakkı" ile ilgili uygulamanın devam etmesini yönünde karar alındığını söyledi.

İSKİ Yönetim Kurulu kararını eleştiren Kaynar, "Genel kurul kararına rağmen yönetim kurulu karar alıp farklı bir uygulama yapamaz." dedi.

Sayıştay'ın farklı konularda da eleştirilerinin bulunduğuna işaret eden Kaynar, "Örneğin, Sayıştay 2019 yılına ilişkin raporunda şirketlerin yönetim kurulu üye sayısının fazla olduğundan bahsetmiş. Bunlar 2019 yılında 359 olan üye sayısını 2020 yılında azaltmak yerine 101 kişi daha artırarak 460 kişiye yükseltmişler. Onların hiçbiri ile ilgili uygulamadan vazgeçmeyip vatandaşın lehine olan ve suya gizli zam imkanı veren bu konuda uygulama yapmış olması İBB'nin içinde bulunduğu tezatı gösterir. Ayrıca Sayıştay raporu 2020 yılında ait olup 2021 yılı mayıs ayında İBB yönetimine teslim edilmiş. O günden bu tarafa bu işlemlerle ilgili neden gerekli müracaatlar yapılmamış." değerlendirmesini yaptı.

Kaynar, genel kurul kararına rağmen neden böyle bir uygulama yapıldığının sorgulanması gerektiğini vurgulayarak, İSKİ ve İBB yönetiminin iyi niyetli olmadığını savundu.

Son Olağanüstü İSKİ Genel Kurulunda bu uygulamanın devam etmesi ile ilgili teklifte bulunduğunu belirten Kaynar, "Tabi İSKİ'nin yüzde 40 zam teklifi kabul görmeyip, genel kurul tarafından yüzde 15,62 zam yapılınca, bu sefer insani su hakkını kaldırarak gizli şekilde yüzde 20 daha zam yapmış oluyor." ifadelerini kullandı.

İSKİ'nin her türlü tarife yapma yetkisinin genel kurula ait olduğunu anlatan Kaynar, şunları kaydetti:

"Genel Kurul tarife ile ilgili kararını belirlemiş. Sayıştay denetçisinin raporu nihai bir karar değil. Nihayetinde bunlarla ilgili Sayıştay Dairesine itiraz edilebiliyor. Sayıştay Dairesi kararı belli olduktan sonra da Sayıştay Daireler Kuruluna itiraz yapılabiliyor. İşine geldiği için hiçbir itiraz yapmadan bunu doğrudan uygulamaya koyması iyi niyetli olmadığının açık işaretidir. Nitekim Sayıştay'ın eleştiri konusu yaptığı diğer konularda Sayıştay'a itirazları yaptılar. Sayıştay raporunda eleştirilmesine rağmen uygulamaya devam ettikleri onlarca konu var. Bunlar hepsi çalışılmış algı operasyonları. Suya gizli zam yapıp suçu da Cumhurbaşkanlığı'na atmaya çalışıyor."

İnsani Su Hakkı

İnsani Su Hakkı kararı, AK Parti Grubu tarafından 15 Mayıs 2019'da verilen teklifle İBB Meclisi'nde kabul edildi. Alınan karar ile İstanbul'da konutlarda tüketilen kişi başı her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpü (500 litre) "İnsani Su Hakkı" kapsamında vatandaşa ücretsiz ulaşıyordu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, Sayıştay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSKİ 'İnsani Su Hakkı' uygulamasını kaldırdı - Son Dakika


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