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İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 23 GÖZALTI - Son Dakika

İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 23 GÖZALTI

18.10.2021 09:40
İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 23 GÖZALTI

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 23 eski Polis Akademisi öğrencisi gözaltına alındı.

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 23 eski Polis Akademisi öğrencisi gözaltına alındı.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan 2015 yılında ilişilikleri  kesilen ve YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde de Fetullahçı Terör Örgütü ile  irtibatlarını devam ettirdikleri  tespit edilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen İstanbul merkezli operasyonda 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına  alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, İstanbul, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 23 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 23 GÖZALTI - Son Dakika
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