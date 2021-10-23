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İstanbul'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık: Kandırdığı kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs kamerada - Son Dakika

İstanbul'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık: Kandırdığı kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs kamerada

23.10.2021 09:21

Şişli'de iş bulmaya vaadiyle kandırdığı kişilerin cep telefonunu çalan hırsız kamerada Yakalanan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı Şişli'de bir şahıs, iş bulma vaadiyle Perpa Ticaret Merkezine getirdiği kişilerin cep telefonlarını, kendisininkini unuttuğu söyleyerek çaldı.

Şişli'de iş bulmaya vaadiyle kandırdığı kişilerin cep telefonunu çalan hırsız kamerada

Yakalanan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL - Şişli'de bir şahıs, iş bulma vaadiyle Perpa Ticaret Merkezine getirdiği kişilerin cep telefonlarını, kendisininkini unuttuğu söyleyerek çaldı. Çaldığı telefonla dolaştığı anlar kameralara yansıyan dolandırıcı hırsız, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 10.00 sıralarında Şişli Perpa Ticaret Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aziz T., iş bulma vaadiyle kandırdığı O.U.'yu iş merkezine getirdi. Ardından planını gerçekleştirmek için harekete geçen Aziz T., cep telefonunu unuttuğu söyleyerek O.U.'dan cep telefonunu istedi. Telefonu alan Aziz T., telefonla konuşuyormuş gibi yaparak iş merkezinden çıktı. Bir süre sonra O.U.'dan telefonunu alan Aziz T. geri gelmeyince durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

İş vaadiyle kandırıp telefonunu çaldı

Kamera görüntülerini izleyen güvenlik görevlilileri, şüphelinin iş merkezinde dolaştığını görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı durdurarak ofiste üst aramasını yaptı. Aramalar sonucunda şahsın üstünden O.U.'ya ait cep telefonunu çıktı. O.U.'nun şüpheli şahıstan şikayetçi olması üzerine Aziz T. ise Şişli polisi tarafından gözaltına alındı.

Dolandırıcı savcılık talimatıyla serbest kaldı

Emniyete götürülen Aziz T.'nin yapılan GBT kontrolünde, geçtiğimiz 22 Eylül'de Şiili İzzetpaşa Mahallesi İzzetpaşa Parkı'nda tanıştığı M.A.'ya iş bulma vaadinde bulunarak Perpa Ticaret Merkezi'ne götürdüğü ve burada aynı yöntemle cep telefonunu çaldığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak "dolandırıcılık" suçundan adli işlemi ile yapılan Aziz T., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Hırsızın ticaret merkezinde dolaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık: Kandırdığı kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs kamerada
İstanbul'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık: Kandırdığı kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs kamerada
İstanbul'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık: Kandırdığı kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs kamerada
İstanbul'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık: Kandırdığı kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs kamerada
İstanbul'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık: Kandırdığı kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs kamerada
İstanbul'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık: Kandırdığı kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs kamerada

Dolandırıcılık, Ticaret, Perpa, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık: Kandırdığı kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık: Kandırdığı kişilerin cep telefonlarını çalan şahıs kamerada - Son Dakika
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